ديانا حداد تشكك بالمشاهدات المليونية لأغنية في يوم واحد

تستعد الفنانة ديانا حداد لإطلاق تريو غنائي عالمي ستغني فيه باللهجة اللبنانية، لافتة إلى أنها قامت بنفسها بتعديل كلمات الأغنية التي كتبتها شاعرة سورية وذلك لتعطيه المزيد من الفرح. ‎

ديانا قالت إن مود التريو سيكون Hip hop وستصوره فيديو كليب بطريقة مجنونة ليتناسب مع جو المراهقين الذين يقضون معظم أوقاتهم على التيك توك واليوتيوب.

‎وحول عدم تحقيق أغنياتها ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، قالت ديانا في لقائها مع برنامج “انسيدر بالعربي”: “الأغنية مثل أي نجاح بدها تطلع سلم سلم للناس حتى يقدرو يستوعبوها وتوصل”.

‎ورفضت أن تشكك بنجاحات زملائها النجوم الذين يحققون ملايين المشاهدات بلحظات، ولكنها أشارت الى أنه من غير المعقول أن تحقق أي أغنية بين يوم وليلة 10 ملايين مشاهدة. ‎

ديانا التي طرحت مؤخراً أغنية “مش راح نختلف” وقالت إن هذه الأغنية موجهة للنساء وعبرت عن فرحتها بالأصداء التي تلقتها من عدد منهن مشيرة الى أن المرأة يجب أن تكون قوية وألا تقبل أن تكون ضحية لأي شخص.