ضبط أنابيب لتهريب النفط في ميسان

أعلنت قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في بيان، أنه “وفقاً لمعلومات دقيقة، عثرت قوة من اللواء الرابع التابع لقوات الرد السريع بالتعاون مع جهاز المخابرات على أنابيب لتهريب النفط في منطقة الطيب بمحافظة ميسان، وتمت العملية بعد تنسيق وتعاون مشترك ومعلومات دقيقة، أدت للوصول إلى موقع الأنابيب وإيقاف عمليات تهريب المشتقات النفطية في المحافظة”.

هذا ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بـ”حماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشف عن امتلاكه معلومات عن “الفاسدين” في الموانئ، الذين ستتم ملاحقتهم قانونياً”.