طلاب الموازي يطلبون إلغاء الأجور

مع استعداد العراق لاستقبال عام دراسي جديد، أطلق مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم (#الغوا_أجور_وقرار_الموازي)، حيث نادى طلاب بإلغاء رسوم التعليم الموازي لزيادة وضمان فرص قبولهم في الجامعات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

ويمكن عن طريق “التعليم الموازي” الالتحاق بالجامعة عبر دفع رسوم معينة، مقابل إعفاء الملتحق من عدد من شروط القبول. وتطبق عدة دول عربية هذا النظام. وكانت وزارة التعليم والبحث العلمي خفضت رسوم التعليم الموازي بنسبة 5 في المئة في آب الماضي، لكنها اتخذت قرارا جديدا، الثلاثاء.

وقررت الوزارة إعفاء طلبة التعليم الموازي أو ما يعرف بـ”قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي” بنسبة 50 في المئة من الرسوم الدراسية للسنة الجديدة. ويأتي القرار الجديد للوزارة في وقت استمر فيه تذمر الطلبة، وتصدر وسم “#الغوا_اجور_وقرار_الموازي” تويتر في العراق. كما نظم بعض الطلاب عدة اعتصامات.

لكن ذلك لم يرض الطلبة، وقال أحد المستخدمين على (تويتر): “مجرد تخدير لسنة واحدة فقط، ثم تعود الأجور مثل ما كانت”.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان، تلقته (المدى) إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم الطلبة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به العراق”.

وأضاف أن “اللجنة خلصت إلى إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لكافة المراحل الدراسية، بنسبة 50 في المئة من الرسوم المقررة للسنة الدراسية الجديدة”.

وأشار إلى أن “القرار تضمن تسديد الأجور الدراسية على ثلاث دفعات”. وقالت إحدى المستخدمات: “لا للتخفيض الإلغاء مطلبنا”.