عمليات البصرة توضح حقيقة “انفلات” الوضع الامني في المحافظة

نفت قيادة عمليات البصرة، يوم الخميس، “انفلات” الوضع الامني في المحافظة، مؤكدة أنها افضل من اغلب المحافظات أمنيا.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، في بيان ورد إن “ما تناقلته بعض القنوات الفضائية بخصوص انفلات الوضع الامني في محافظة البصرة غير صحيح”، موضحا أن “البصرة تشهد استقرارا أمنيا جيدا من كافة النواحي منذ إنطلاق عمليات الوعد الصادق”.

واضاف أن “البصرة آمنة ولا وجود لانتشار السلاح أو تداوله خصوصا بعد عمليات الوعد الصادق وأغلب التصريحات التي تطلق عبر وسائل الإعلام غايتها التأثير على الوضع الامني في المحافظة”.

وتابع مدنف أن “البصرة أفضل بكثير من أغلب المحافظات من الناحية الأمنية”، مشيرا الى أن “إنطلاق عمليات الوعد الصادق يعتمد على تقدير الموقف الامني من قبل القيادة”.

ونوه الى أن “القنوات الفضائية العاملة في محافظة البصرة كان لها الدور الكبير في التغطية الإعلامية لعمليات الوعد الصادق ورسالتها الإعلامية كانت على مستوى عال من المهنية في نقل الحقيقة والحرص على أمن واستقرار البصرة وأهلها”.