في الفرق بين الإرادة الشعبية والنزعة الشعوبية

د زهير الخويلدي

” الشعبوية تفسد الوضع الحالي بينما تقدم نقطة انطلاق لإعادة بناء نظام جديد”

أرنست لاكلو ، فيلسوف أرجنتيني

لم تتسبب الشعوبية في تدفق الكثير من الحبر. لعدة سنوات ، أشبع النقاش العام ، استخدم بشكل خاطئ وعبر ، غالبًا كمرادف للديماغوجية أو التطرف ، من أجل وصم أي صوت معارض فيما يتعلق بالإجماع النيوليبرالي. في حين أنه كان مرتبطًا منذ فترة طويلة باليمين القومي ، يسعى بعض اليساريين الآن إلى عكس وصمة العار من خلال الاستيلاء بشكل أو بآخر على الأطروحات الشعوبية. يسود الارتباك عند السياسيين: في بعض الأحيان يرتبط بشكل غير صحيح بسيادة محكم لنضالات الأقليات ، أو يتم تقليصه إلى التخلي عن التسمية اليسارية ، وغالبًا ما يتم تجاهل أسسها النظرية وحجم آثارها الاستراتيجية.

يمكن تعريف الشعبوية على الأقل على أنها خطاب يشمل رؤية للعالم تعارض “الناس” بـ “السلطة” ومفهوم روسو للديمقراطية الذي يربط السياسة بـ “التعبير عن الإرادة العامة”. ومع ذلك ، فهو مصطلح متعدد المعاني يجب استخدامه بحذر لأنه يشير إلى العديد من الحقائق. تعريفه هو موضوع الصراع على السلطة في المجالات الأكاديمية والسياسية والإعلامية. في اللغة العادية ، يستخدم مصطلح الشعوبية في المقام الأول لتشويه سمعة أي حركة سياسية تعارض المؤسسة. إنه سلاح استطرادي هائل لأنه في الخيال الجماعي ترتبط الشعوبية بالديماغوجية ، اللاعقلانية للجماهير ، والغضب “السلبي” ، مع وجود خطر على ديمقراطياتنا. نجد نفس هذه النظرة التحقيرية في العالم الأكاديمي حيث يتم تقديم الشعوبية كواحد من أكثر المفاهيم إثارة للجدل والنقاش. هناك مدرستان كبيرتان متعارضان اليوم: المنهج الفكري (الذي يمثله عالم السياسة الهولندي كاس مود ، المهيمن إلى حد كبير في العلوم السياسية الغربية) والمنهج الاستطرادي (يمثله إرنستو لاكلو وشانتال موف). وراء كل تعريف للشعبوية رؤية للسياسة والدفاع عما يجب أن تكون عليه الديمقراطية. وهكذا يشرح العالم السياسي فيديريكو تاراغوني أن “علم السكان” كان سيتحول إلى “هندسة ديمقراطية” لتقييم “التهديدات / المخاطر الديمقراطية” التي تشكلها الشعبوية.

لا تمثل الشعبوية تهديدا للديمقراطية الليبيرالية والآخر المضاد لها كما يتصور بعض منظريها وانما هي أيضا نظرية تقدمية تعمل على تنشيط الديمقراطية من خلال رؤية انفصالية في السياسية تبني المجال السياسي بوصفه فضاء للصراع والعداء بين السلطة والشعب وتسمح بإعادة بناء شعب شامل ومريد.

اذا كان عالم السياسة مود يعتبر الشعوبية تعبيرا عن الدوافع السلبية وتغليب للعواطف على العقل والحكمة فإن لاكلو وموف يخالفانه في الرأي ويتعاملان مع الشعبوية على أنها فكرة يسارية تقدمية تحث على الصراع من أجل اسناد المعنى وتراهن على العواطف كطاقة إيجابية في بناء الهوية الاجتماعية للشعب. ويوضحان بأن الشعبوية ليست أيديولوجية بل هي طريقة لبناء هويات سياسية يمكن تطعيمها بمحتويات أيديولوجية شديدة التنوع، ولذلك تعتمد على خطاب يؤسس انقسامًا في المجتمع من خلال رسم حد عدائي يعارض “من هم أدناه” إلى “من هم فوق” ، أي تدفع الى الصراع من اجل العدل بين السلطة والشعب.

تعمل الشعبوية على بناء الذات السياسية ، “الشعب” ، من خلال التعبير عن سلسلة من المطالب غير المتجانسة التي تشترك – والتي لها ما يماثلها – في معارضتها للسلطة القائمة. وبالتالي ، تتكون من خلق سلسلة من التكافؤ بين مجموعة مطالب ، ربما تكون في حالة توتر ، والتي تتبلور وتجد وحدتها حول “دلالة فارغة” (قائد ، شعار ، رمز ، فكرة ، إلخ. .): “العدالة الاجتماعية” في “الديمقراطية الحقيقية”.

النظرة الرومنسية ترى في الشعوبية طريقة بسيطة واسعة في معارضة السلطة وتعمل على تجنيد الجماهير عن طريق الاستثارة العاطفية وتحريك العقل الشعبي ، بينما تميز النظرة العلمية بين المؤسسة الرسمية التي تكرس نهاية السياسة وموت الفعل السياسية وتبقي على الموظف والخبير في اتخاذ القرار وبين الشعبوية التي تمثل النشاط السياسي بامتياز من خلال تحويل منطق الاختلاف الى منطق التكافؤ واستيعاب مطالب المجتمع المدني بشكل فردي تفاضلي وتعمل على بناء سلسلة من التكافؤ ضد السلطة.

هناك تعارض بين النزعة المؤسساتية التي تسعى الى إعادة بناء النظام والنزعة الشعوبية التي تريد تمزيق النظام القديم دون أن تسعى الى ادخال المجتمع في حالة من الفوضى ، وبالتالي يجب فهم الشعبوية على أنها عملية مزدوجة: في مرحلة أولى ترغب في كسر النظام القائم ، بعد ذلك تقدم اقتراح نظام بديل جديد. من هذا المنطلق لا تختزل النزعة الشعبوية في منطق الطعن في ظهر النظام السياسي الفاسد ومعارضة السلطة القائمة، بل إنها تنطوي أيضًا على رواية سياسية قادرة على اقتراح إمكانية وجود نظام بديل. لكن ماهي الفوارق بين الشعوبية والماركسية؟ والى أي مدى يمكن الحديث عن شعبوية منحدرة من اليسار؟

المصادر:

Mouffe, C. Pour un populisme de gauche, editions Albin Michel. . Paris 2018.

Laclau, E. On Populist Reason. London : Verso 2005

C. Mudde. The Populist Zeitgeist. Government and Opposition. 2004

Moffitt, B. The Populism/Anti-Populism Divide in Western Europe. Democratic Theory, 2018

كاتب فلسفي