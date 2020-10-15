نيجيرفان بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، سفير بريطانيا لدى العراق ستيفن هيكي.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم، فقد تم خلال الاجتماع بحث علاقات إقليم كوردستان والعراق مع بريطانيا، والوضع في العراق عموماً وخاصة الأزمة الاقتصادية الصعبة وسبل تجاوزها، وحوار أربيل – بغداد من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، ومخاطر الإرهاب ومهام التحالف الدولي المناهض لداعش.

وأكد الجانبان رغبتهما في استمرار التعاون والشراكة بينهما وتقوية علاقاتهما وخاصة في المجال الاقتصادي، وقال نيجيرفان بارزاني إن بإمكان بريطانيا والمجتمع الدولي أن يساعدا العراق وإقليم كوردستان في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات.

وعبر السفير البريطاني عن ارتياح ودعم بلاده لتقدم الحوار بين أربيل وبغداد من أجل حل مشاكلهما، وأمله في أن يتوصل الجانبان إلى حلول لكافة مشاكلهما، فيما وصف نيجيرفان بارزاني حل مشاكل أربيل – بغداد وجميع المشاكل الداخلية للعراق مفتاح الأمان والاستقرار في البلد.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث المستجدات الأخيرة لتفشي وباء (كوفيد-١٩) وتداعياته وسبل مواجهته، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وعلاقات العراق مع الدول المجاورة ومجموعة مسائل أخری تهم الجانبين.