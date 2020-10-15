وزيرة الهجرة تكرم إحدى الطالبات الاوائل في الدراسة الاعدادية من النازحات الايزيديات

كرمت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو الطالبة الأيزيدية النازحة (هبة قاسم خدر) والتي هي من المتفوقات الاوائل على العراق بحصولها على معدل 99.83% في الدراسة الاعدادية الفرع العلمي القسم الاحيائي، وهي احدى النازحات من محافظة نينوى الى دهوك .

وأكدت السيدة الوزيرة خلال اللقاء لدى زيارتها الى محافظة اربيل، اليوم الخميس ان تفوق طالبة من أبناء المكون الأيزيدي يمثل انتصارا للإرادة العراقية على محنة النزوح وقسوة الظروف التي مر بها العراق، مردفة بالقول :” اليوم نحتفل بابنتنا هبة من ناحية سنون من عشيرة هسكان الأيزيدية التي تقطن مع عائلتها في مخيم سميل ، وأنه لمن دواعي السرور أن نلتقي بهذه الطالبة المتفوقة التي تحدت الظروف الصعبة التي واجهتها وهي تحت خيمة في احد مخيمات النزوح في محافظة دهوك ، وحصلت على معدلات عالية في دراستها ، ومن المهم ابداء المساعدة المستقبلية لها واحتضانها كواحدة من الكفاءات العراقية ” .

ووعدت السيدة الوزيرة بمساعدة الطالبة هبة في كل شيء، كتسهيل إجراءات القبول ومفاتحة وزير التعليم العالي بهذا الشأن “. وأضافت السيدة جابرو ” تحية لكل أبنائنا الطلبة في محافظات العراق كافة، وتمنياتنا لهم بالنجاح والتفوق ليثبتوا للعالم أن هذا الشعب العظيم يمتلك إرادة لاتقهر، وأملنا كبير بهذا الجيل الذي سيرفع اسم العراق عاليا “.

بدورها اشادت الطالبة بحفاوة الاستقبال من لدن السيدة الوزيرة ، لافتة أن مثل هذا التكريم يمثل لها حافزاً لمواصلة التفوق والإبداع وبذل المزيد من الجهود على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها اثناء موسمها الدراسي وبعدها عن مدينتها في نينوى الى دهوك ولكن كان هاجسها الوحيد هو التحدي والاصرار وصناعة النصر من خلال تفوقها العلمي .