أكاديمي وسياسي كوردي سوري: أمريكا جادة بـ «قص أظافر إيران» .. وخاصة PKK

أكد الأكاديمي الكوردي والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، كاوا عزيزي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة بـ «قص أظافر إيران» في سوريا والعراق، وخاصة حزب العمال الكوردستاني PKK.

لا مشروع أمريكي خاص بالكورد في سوريا

وقال عزيزي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل، : «لا يوجد مشروع خاص لأمريكا بغربي كوردستان (شمال سوريا)، لكن لوشنطن مشروع الشرق الأوسط الكبير، حيث سوريا وكوردستان سوريا جزء منه».

وأضاف «لهذا ستحدث تغييرات سياسية وجغرافية في المنطقة حسب مصالح الدول العظمى كالعادة، وبالتالي ستصيب هذه التغييرات سوريا أيضاً ومنها تغيير النظام السياسي واللامركزية وحقوق المكونات وغيرها».

ولفت عزيزي إلى أن «الأمريكان لم يطرحوا أي مشروع لحل القضية الكوردية في سوريا، لكنهم يؤكدون بأن الدستور السوري الجديد سيتضمن حقوق جميع المكونات، ومنها المكون الكوردي»، مشيراً إلى أن «صيغة وشكل الحل في سوريا مازال في الملفات السرية في غرف مظلمة للدول العظمى».

وأردف القيادي الكوردي بالقول، إن «الهدف من رعاية الحوارات الكوردية – الكوردية من قبل أمريكا في سوريا دليل هام على أن واشنطن أصبحت تهتم بالقضية الكوردية بشكل عام وبالقضية الكوردية في سوريا بشكل خاص»، مبيناً أنه «لولا وجود مصلحة استراتيجية أمريكية مع الكورد لما أشرفت لحظة بلحظة على الحوار، ومتمسكة بإنجاحه وإنهائه وتشكيل مرجعية كوردية سورية موحدة».