أمريكا تعتقل وزير دفاع المكسيك السابق بموجب مذكرة من إدارة مكافحة المخدرات

قالت متحدثة باسم إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لرويترز إن السلطات ألقت القبض على وزير دفاع الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو في مطار لوس أنجليس بموجب مذكرة ضبط من الإدارة.

وكان الوزير السابق الجنرال سالفادور سيانفويجوس شخصية بارزة في حرب المكسيك على المخدرات التي تصدى خلالها الجيش للعصابات في أنحاء البلد. وتورط عدد من كبار المسؤولين السابقين الذين شاركوا في حرب المخدرات في الإتجار بها.

يأتي القبض على المسؤول رفيع المستوى قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يسعى فيها الرئيس دونالد ترامب للفوز بفترة ثانية وجعل التصدي لنشاط العصابات أحد الأهداف الرئيسية في سياسته على الرغم من عدم إحراز تقدم يذكر في هذه المجال منذ توليه السلطة في 2017.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على تويتر أنه علم بنبأ اعتقال سيانفويجوس من السفير الأمريكي لدى المكسيك.

وقال دبلوماسي مكسيكي إن أفراد عائلة سيانفويجوس الذين كانوا برفقته وقت اعتقاله أطلق سراحهم.

وقالت المتحدثة باسم إدارة مكافحة المخدرات لرويترز إنها لا تملك المزيد من المعلومات بشأن ملابسات اعتقال الوزير السابق وما إن كان قادما لمطار لوس أنجليس أم مسافرا منه وما إن كانت عائلته أو آخرون بصحبته.

ولم ترد وزارة الدفاع حتى الآن على طلب للتعقيب.