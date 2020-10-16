احباط محاولة تسلل 15 شخصا يحملون مواد مهربة من سوريا

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن احباط محاولة تسلل (١٥) شخصا يحملون مواد مهربة من سوريا.

وقالت الخلية في بيان ان “احدى الكاميرات الحرارية في مقر السرية الثالثة في الفوج الأول لواء المشاة ٧١ بالفرقة ١٥ بالجيش العراقي، رصدت على الشريط الحدودي مع الجانب السوري تقرب مجموعة يقدر عددهم (١٥) شخصا يحملون مواد تهريب مع اشخاص يحملون اسلحة خفيفة وبعد اجتيازهم للساتر الحدودي بمسافة ١٥٠م تم الاصطدام بقوة احدى الكمائن العائدة للفوج وتبادل اطلاق النار بين المهربين وقواتنا”.

واضافت انهم “لاذو بالفرار الى داخل العمق السوري”، مشيرة الى ان “قواتنا الامنية تمكنت خلال هذا الواجب من القاء القبض على شخص سوري الجنسية يعمل مع المهربين، كما ضبطت صندوق كبير مملوء باكياس حبوب (مخدرة) عدد ١٠٠ كيس كل كيس يحتوي على ٢٠٠٠ حبة اي ما مجموعة ٢٠٠٠٠٠ الف حبة مخدر، كما ضبطت ٢٠ حاوية زنة (٢٠) كغم مملوءة بمادة (الدهن الحر)، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.