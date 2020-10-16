التسليح وعقود الطعام تدفع الامن النيابية لاستضافة مسؤولين كبار

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عن استضافة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع، لمناقشة ملفات تتعلق بتسليح الطعام وعقود التسليح والموازنة.

وقال عضو اللجنة سعد الحلفي، في بيان ان “لجنة الامن والدفاع يوم أمس الأربعاء استضافت برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع، منهم مدير عام الموازنة والبرامج و مدير عام مديرية التسليح والتجهيز وبحضور عدد من اعضاء اللجنة لمناقشة ملفات الموازنة وعقود التسليح والإطعام”.

واضاف انه “تم خلال الاستضافة مناقشة مجموعة من الملفات التي تخص عمل وزارة الدفاع وتحديداً فيما يتعلق بالمبالغ المالية اللازم تخصيصها في الموازنة العامة وبما يتلاءم مع تطوير القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة”.

وأوضح الحلفي أنه “تم التطرق أثناء جلسة الاستضافة إلى ملفات عقود التسليح التي أبرمت في عهد الحكومات السابقة والتي أثير لغط كثير حول بعضها ، بالإضافة إلى بحث عقود الإطعام والاستماع إلى شرح تفصيلي بخصوصها”.