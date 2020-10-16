الزراعة: تسويق أكثر من 3 ملايين و600 الف دجاجة حية إلى الأسواق المحلية

اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، تسويق أكثر 3 مليون و 600 ألف فضلا عن 427 دجاجة حية إلى الأسواق المحلية في كربلاء المقدسة خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها انه “تم تسويق أكثر 3 مليون و 600 ألف فضلا عن 427 دجاجة حية إلى الأسواق المحلية في محافظة كربلاء خلال الأشهر الثلاث الماضية”، مشيرة الى ان “الهدف سد حاجات السوق المحليه من اللحوم البيضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال اشهر (تموز واب وايلول ) من العام الحالي 2020”.

واضافت ان “مشاريع الدواجن العاملة في محافظة كربلاء البالغ عددها 55 مشروعا قد استطاعت رفع الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.”

واوضحت ان “شهر تموز من العام الحالي شهد تسويق 1 مليون و 259 الف و 498 دجاجة ، وفي شهر اب تم تسويق مليون و259 ألف و599 دجاجة، وفي شهر ايلول تم تسويق مليون و59 ألف و 330 دجاجة”.

يذكر ان العراق سبق وان منع استيراد لحوم الدجاج من الخارج وذلك لوفرتها محليا.