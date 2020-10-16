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العراق يُلغي عقد تطوير حقل غازي مع مجموعة بقيادة “تباو”

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخميس، عن إلغاء عقد تطوير حقل المنصورية الغازي مع تحالف يتألف من ثلاث شركات بقيادة “تباو”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الجبار قوله، إن ” وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية”.

وأضاف عبد الجبار أن “الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض”.

وأشار إلى أن “وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة”، مبينا أن “المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ(4,5) تريليون متر مكعب”.

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