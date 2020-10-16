اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين تناقش احتياجات النازحين في اقليم كوردستان ونينوى وكربلاء المقدسة

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو حرص الوزارة واللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين على توفير البيئة المناسبة والآمنة لضمان عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الإصلية ، جاء ذلك خلال ترؤسها الجلسة ١٥٢ لاجتماع اللجنة العليا في قاعة المؤتمرات وسط محافظة اربيل ، بحضور وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم ووزير داخلية إقليم كردستان السيد ريبر احمد والسادة محافظي ( كربلاء المقدسة ، نينوى ، اربيل ، السليمانية ودهوك ) .

وذكرت السيدة الوزير أنه ” بالرغم من قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة فضلا عن إقتطاع جزء ليس باليسير من ميزانيتها وتحويلها إلى المحافظات لدعم الإستقرار ، إلا إن الوزارة ساعية ومستمرة بتقديم أفضل الخدمات والمساعدات الضرورية للعوائل النازحة والعائدة ” ، مشيرة إلى أنه ” تم شمول الأسر العائدة من النزوح الأكثر هشاشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل من فئات عناية الوزارة بالوحدات السكنية في مجمعي ميسان والبصرة السكنيين “.

وتمت مناقشة سبل الوقاية والحد من إنتشار وباء كورونا بالتعاون مع الجهات المعنية لمعاودة تعقيم وتعفير جميع مخيمات النازحين في البلاد بشكل دوري خصوصا في المخيمات التابعة لإقليم كردستان ، فضلا عن توفير الكمامات للاسر النازحة لدرء تفشي الوباء ” .

وتمخض الإجتماع عن عدة قرارات، بضمنها: تكليف محافظة كربلاء المقدسة بتسوية مبلغ السلفة التي بذمتهم والممنوحة لهم من اللجنة العليا مع تقديم كشوفات مفصلة عن ابواب الصرف لبناء مدرسة في المحافظة ، وإضافة ممثلين عن وزارتي العمل والشؤون الإجتماعية والشباب والرياضة و ممثل عن إقليم كوردستان إلى عضوية اللجنة العليا، مع تقديم توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل مهام اللجنة ليشمل دعم ومساعدة ومتابعة العائدين من النزوح وتعديل اسم اللجنة الى اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين والعائدين، وتخصيص الاجتماع القادم للجنة العليا لمناقشة طلبات النازحين في إقليم كردستان لتسهيل مهمة عودتهم الى مناطقهم الاصلية وإتخاذ القرارات المناسبة بشانها ، الى جانب إعتماد التقرير المقدم من قبل محافظ نينوى وإصدار القرارات الاتية :-

تكليف وزارة الدفاع بتسهيل إجراءات دخول النازحين العائدين من الإقليم إلى محافظة نينوى وتكليف وزارة الهجرة والمهجرين بتسريع توزيع منحة العودة للنازحين وتكليف الوكالات والمنظمات الدولية ببناء وترميم المنازل للعائدين من النزوح في محافظة نينوى ، فضلا عن إستضافة نائب قائد العمليات ومحافظ نينوى وقيادة العمليات المشتركة لمناقشة طلبات محافظة نينوى بصورة دقيقة بخصوص القرى والمناطق الخاصة بالنازحين لتسهيل مهمة عودتهم .

وحضر الاجتماع رئيسة بعثة أوجا في العراق ( OCHA) السيدة شيري اندرسون ومدير مكتب الامم المتحدة لشؤون اللاجئين( Unhcr) السيد توبي هاورد الى جانب مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة (Iom) السيدة شيفون سيمو جوكي .