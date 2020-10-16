المالية النيابية: الورقة الإصلاحية لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين

أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن الورقة الإصلاحية لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين، مبينة انه بالإمكان تخفيض مخصصات الموظفين.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن “رواتب المتقاعدين غير مرهونة بورقة الإصلاح، لانه حق مكتسب واستقطعوه من رواتبهم طوال خدمتهم حتى يدفعون له عند الإحالة الى التقاعد، وكذلك الحال لرواتب الموظفين”.

وأضاف أن “الورقة الإصلاحية لديهم رؤية في جانب مخصصات الموظفين وليست رواتبهم، لأن الراتب حق مكتسب لا يستطيعون الاقتراض منه، لكن المخصصات بإمكانهم تخفيضها”، مبيناً أن “الورقة الإصلاحية لغاية الآن لم يتم تبنيها من قبل اللجنة المالية”.

وأشار إلى أن “اللجنة ستبدأ مناقشاتها حول ورقة الإصلاح”، مؤكداً “نحن داعمون لورقة الإصلاح، ولكن لدينا وجهات نظر أخرى”.

وأوضح، أن “العراق يمر بأزمة مالية، لذلك ما هي حلول الحكومة للأزمة الحالية؟؛ لأننا التجأنا إلى الاقتراض وهنالك اقتراض ثانٍ، وأمامنا اقتراض ثالث، وبالتالي ما هي الحلول الآنية للازمة”، لافتاً إلى “الورقة الاقتصادية ستحل المشاكل الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد”.