الموت يغيّب الرسام الكوردي المعروف جمال بختيار

غيّب الموت منتصف ليلة الخميس / الجمعة الرسام الكوردي المعروف جمال حامد اسعد المعروف بـ جمال بختيار ، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة عن عمر ناهز 87 عاماً.

الراحل ولد عام 1927 في مدينة السليمانية ، بدأ الرسم مطلع العام 1946 ، وفي العام 1957 اصبح عضواً في إدارة جمعية الفنون الجميلة في السليمانية ، كما كان خطاطاً بارعاً .

الفنان عام 1974

عُرف بوطنيته وكان في مهاباد اثناء اعلان الجمهورية هناك عام 1946 ومنحه مؤسس الجمهورية قاضي محمد لقب بختيار ويعني بالعربية “سعيد”. كما انخرط في صفوف البيشمركة اثناء ثورة أيلول التحررية بقيادة القائد الكوردي التأريخي مصطفى بارزاني ، كما كان قريباً من الرئيس مسعود بارزاني .

هاجر الى الولايات المتحدة في عام 1975 ، وانشأ جمعية الفنون الجميلة الكوردية هناك وتولى رئاستها.

معظم لوحاته كانت تجسد الطبيعة والحياة الكوردية بشكل مبسط .