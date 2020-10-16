الناطق باسم القائد العام يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بمناسبة ذكرى وفاة الرسول

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، شكره الى الأجهزة الأمنية والوزارات وكل الجهات التي ساهمت في تأمين مراسم الزيارة الدينية بمناسبة وفاة الرسول محمد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه شكره وتقديره الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، والوزارات والدوائر الخدمية، والحكومات المحلية، وكل الفعاليات الاجتماعية والتنظيمية التي ساهمت في نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بمراسم وفاة الرسول (ص)”.

وأضاف أن ذلك يأتي “لتضافر جهودها في مساعدة مئات الآلاف من الزائرين بإحياء ذكرى رحيل منقذ البشرية الرسول الاعظم (ص) من دون حوادث تذكر”.