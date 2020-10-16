(بالفيديو) صحة كوردستان تحقق في حادثة اعتداء على صيدلي بأربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أنها تحقق في حادثة تعرض صيدلية لاعتداء «وحشي» من قبل شخصين، في العاصمة أربيل.

ويظهر شريط مصور متداول، أن الهجوم وقع في شارع لاوان ستي وسط أربيل، حيث اعتدى شخصان أحدهما على الأقل مسلح، على صيدلية (ساغ)، حيث تم الاعتداء على أحد الصيدلانيين بالضرب المبرح وتحطيم بعض المواد والأدوية.

وأدان المتحدث باسم وزارة الصحة آسو حويزي هذا الاعتداء بشدة، وقال في بيان إنه «بعد الاعتداء غير الحضاري والبعيد عن الإنسانية، كلف وزير الصحة مديرية التفتيش والمتابعة والقسم القانوني بمتابعة هذا الحادث وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الصدد».

وطالب البيان وزارة الداخلية في حكومة الإقليم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حماية حقوق وحياة الأطباء ومنتسبي الصحة وموظفي المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات والأحداث.

كما طالب البيان المواطنين بأن يتعاملوا مع الكوادر الصحية بروح إنسانية.