بالوثيقة.. أمانة بغداد توافق على طلب النائبة عالية نصيف بتغيير اسم بلدية الشعلة إلى اسم (بلدية الحرية والشعلة)

هنأت النائبة عالية نصيف أهالي مدينة الحرية بتغيير اسم بلدية الشعلة إلى اسم (بلدية الحرية والشعلة) ، مطالبة أمين بغداد بصرف تخصيصات مالية لهذه البلدية نظراً للإهمال الذي تعرضت له مدينة الحرية في السنوات الماضية .

وقالت في بيان اليوم :” ان أمانة بغداد أرسلت كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء، يتضمن تأييداً للطلب الذي قدمته بتغيير تسمية بلدية الشعلة إلى بلدية الحرية والشعلة، وذلك بعد أن كانت بلدية الحرية لاوجود لها، إذ كانت بلدية الشعلة هي المسؤولة عنها، وقد طالبنا مراراً وتكرارا باستحداث بلدية خاصة بالحرية إلا أن الموضوع يحتاج موافقة مجلس الوزراء وتعيين مدير عام وتوفير تخصيصات مالية، وعندما لم نتمكن من تحقيقه ذهبنا الى اضافة اسم الحرية إلى جانب الشعلة، وذلك لكي يتم تحديد تخصيصات مالية لمدينة الحرية التي توسعت وازداد عدد سكانها وبقيت خدماتها لسنين طويلة ضمن بلدية الشعلة ” ، مبينة ” أن تغيير الاسم هو خطوة اولى لفصل البلديتين عن بعضهما في المستقبل القريب واستحداث بلدية خاصة بالحرية، وذلك لتحقيق نهضة خدمية في كلتا المنطقتين “.

وطالبت نصيف أمين بغداد بوضع تخصيصات لهذه البلدية نظراً للإهمال الذي تعرضت له مدينة الحرية ولزيادة سكانها وقلة الخدمات فيها .