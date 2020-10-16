بغداد ترفع حصة كردستان من النفط الأبيض إلى 150 مليون لتر

أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، الخميس، عن إصدار الحكومة الاتحادية قراراً يقضي بزيادة حصة إقليم كردستان من النفط الأبيض إلى 150 مليون لتر، بدلاً من 50 مليون لتر.

وقال أبو بكر في بيان إن القرار جاء بعد “الاجتماع الذي عقده مؤخرًا محافظو اربيل والسليمانية ودهوك مع وزيري التخطيط والهجرة والمهجرين الاتحاديين، ومطالبة محافظة السليمانية وحكومة كوردستان بزيادة نسبة حصة الاقليم من النفط الابيض”.

وأضاف أن “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، قررتا زيادة الحصة من 50 مليون لتر الى 150 مليون لتر على أن توزع بثلاث حصص”.