ريال مدريد يتخذ قرارًا تجاه مستقبل مودريتش مع اقتراب نهاية عقده

اتخذ ريـال مدريد قرارًا تجاه مستقبل متوسط ميدان الفريق لوكا مودريتش، بشأن تمديد عقده مع النادي الملكي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريـال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويرغب النجم الكرواتي الاستمرار مع الملكي.

النجم الكرواتي ألقى بالكرة في ملعب مسؤولي الملكي، بشأن التجديد، وأكد أنه يريد البقاء ولكنه لا يريد أنّ يكون عبئ على الملكي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ريـال مدريد سيعرض عقدًا جديدًا على مودريتش من أجل التجديد لمدة عام.

وأوضحت الصحيفة أنّ رد مودريتش غير معروف حتى الآن بشأن الحصول على عقد لمدة عام واحد، ولكن من المعروف أنّ الكرواتي يريد عقد لمدة عامين على الأقل.

صاحب الـ 35 عامًا، انتقل إلى ريـال مدريد في عام 2013 قادمًا من توتنهام الإنكليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم (الكرة الذهبية) عام 2018 متفوقًا على كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.