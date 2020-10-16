Posted on by

صالح يشدد لرئيس هيئة النزاهة على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على ضرورة غلق منافذ الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فيما اشار الى ان خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الخميس في قصر السلام ب‍بغداد، رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد”.

وأكّد رئيس الجمهورية على “أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مكافحة الفساد، وبالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة”، مشيراً الى أن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية ملّحة، ومرتكزاً أساسياً لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها”.

ولفت الى “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلد”، مشددا على “أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد”.

واستمع صالح الى استعراض من القاضي علاء جواد حميد بشأن سير عمل الهيئة وخططها المستقبلية، واكد دعمه كل الجهود التي تصب في تحقيق اهداف استئصال الفساد، ووقف هدر المال العام، وتحقيق الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close