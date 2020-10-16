قوات PYD تعتقل محامياً في كوباني .. بسبب منشور ‹فيس بوك›!

أكد مصدر كوردي سوري مطلع، أن القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD اعتقلت، اليوم الخميس، محامياً كوردياً في مدينة كوباني بغربي كوردستان (شمال سوريا)، وذلك بعد كتابته منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك› ينتقد فيه الإدارة الذاتية.

وقال المصدر المطلع من مدينة كوباني إن «القوى الأمنية اعتقلت المحامي محمد عطي (أبو خضر) في مدينة كوباني، وهو ينتمي إلى الحزب الشيوعي السوري، بسبب كتابته منشوراً على فيس بوك ينتقد فيه الإدارة الذاتية».

المحامي محمد عطي

وأدان زملاء عطي في نقابة كوباني للمحامين عملية اعتقاله، وأعربوا عن تضامنهم معه وطالبوا بالإفراج عنه فوراً.

بدوره، قال حسن عطي، ابن عم المحامي المعتقل عبر ‹فيس بوك›: «ابن عمي المحامي محمد عطي أبو خضر من أهالي قرية تل غزال في كوباني معتقل منذ صباح اليوم فقط، لأنه انتقدهم في منشور صغير على صفحته الشخصية على فيس بوك».

وتساءل قائلاً: «هل بهذه العقلية يريدون الاتفاق مع القوى الأخرى على مستقبل المنطقة!؟».

وكان المحامي محمد عطي كتب في منشور على صفحته قائلاً: «الإصرار في طلب الحق قد يوصلك إلى بيت خالتك….وقد تكون مشتاقاً إليها. والشكر موصول سلفاً».