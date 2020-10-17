( الـــشــــوگ سَلـنـي )

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تدري بيّه الشوگ

سَلـني و چذب اكابرْ.

و تدري ليك العَين

مُشتاگه و تـِناطرْ.

واعدتني..

و گـتلـي باچر ْ..

آ .. يَـباچرْ.

حضّرِت للشبگه روحي..

و رَدّدت لك..( لا تسافرْ..)*.

(لاتسافر ياحبيبي لاتسافر)

و السنين تفوت فوتات

الخَـناجرْ.!!.

بيش اصدّهَـه

لا گلب جاسي و يردهَه

ظَـلمه و الدلاّل

بالطعنات حايرْ.

ليل و ظنونـي سبايَـه ْ

ايـتام و تلوع بـمَگابرْ.!!.

صَفنة الفاگد صَفنتي

تـملي لو سولِف دفاترْ.

و صابـريت بصَبر خاسر ْ

و انتَ تاجر ْ.

وآنـه قُرضه الروح

ماخِذها و اقـامـرْ.

بَـلچي غلطه وياي

ارد فرحان منك

و ادري ارد فَشلان

وِمحَمَّـل خسايـرْ.

و ادري غِشٌمَة سوگ إحنه

و هاي أَول شروه إلنه

كلشي باول طَيحـته

يـنسام غالـي

وانت يالغالي

صعب تنشال باير

و راوَستْ روحي بـمَحَبتَـكْ

و كلشي للشدّات ذاخرْ.

و انتَ مو هلگد حَـلاتك ْ.!

و الله بَـس جَـبرة خواطر ْ.

يَـلْ هوَيتَكْ..

و انتَ ناسي.. و انتَ ناكر ْ.

و انت ذيب..

وآدمي بلاية مشاعرْ.

هَم ْ بعد بگليبي نَـبضه

اتعثرت

لحظة وداعك وانچفت

بـيـدَكْ يـغادر.

و آنه عاذر و آنه غافرْ..

و آنـه جَـنَّـه..

امشرعه لطَـبْـتَـك.. يكافر ْ.

و آنـه جَـنَّـه و تـنـتـظر جَـيتَكْ

يـبـاچر.ْ

و السـنينْ تـفوت فَوتات الخناجرْ..

آ يباچر

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* لاتسافر.. أغنية لياس خضر.

عبدالكريم صالح العامري

واشنطن سياتل اميركا