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( الـــشــــوگ سَلـنـي )

الـــشــــوگ سَلـنـي )
*****
تدري بيّه الشوگ
سَلـني و چذب اكابرْ.
و تدري ليك العَين
مُشتاگه و تـِناطرْ.
واعدتني..
و گـتلـي باچر ْ..
آ .. يَـباچرْ.
حضّرِت للشبگه روحي..
و رَدّدت لك..( لا تسافرْ..)*.
(لاتسافر ياحبيبي لاتسافر)
و السنين تفوت فوتات
الخَـناجرْ.!!.
بيش اصدّهَـه
لا گلب جاسي و يردهَه
ظَـلمه و الدلاّل
بالطعنات حايرْ.
ليل و ظنونـي سبايَـه ْ
ايـتام و تلوع بـمَگابرْ.!!.
صَفنة الفاگد صَفنتي
تـملي لو سولِف دفاترْ.
و صابـريت بصَبر خاسر ْ
و انتَ تاجر ْ.
وآنـه قُرضه الروح
ماخِذها و اقـامـرْ.
بَـلچي غلطه وياي
ارد فرحان منك
و ادري ارد فَشلان
وِمحَمَّـل خسايـرْ.
و ادري غِشٌمَة سوگ إحنه
و هاي أَول شروه إلنه
كلشي باول طَيحـته
يـنسام غالـي
وانت يالغالي
صعب تنشال باير
و راوَستْ روحي بـمَحَبتَـكْ
و كلشي للشدّات ذاخرْ.
و انتَ مو هلگد حَـلاتك ْ.!
و الله بَـس جَـبرة خواطر ْ.
يَـلْ هوَيتَكْ..
و انتَ ناسي.. و انتَ ناكر ْ.
و انت ذيب..
وآدمي بلاية مشاعرْ.
هَم ْ بعد بگليبي نَـبضه
اتعثرت
لحظة وداعك وانچفت
بـيـدَكْ يـغادر.
و آنه عاذر و آنه غافرْ..
و آنـه جَـنَّـه..
امشرعه لطَـبْـتَـك.. يكافر ْ.
و آنـه جَـنَّـه و تـنـتـظر جَـيتَكْ
يـبـاچر.ْ
و السـنينْ تـفوت فَوتات الخناجرْ..
آ يباچر
****
لاتسافر.. أغنية لياس خضر.
عبدالكريم صالح العامري
واشنطن سياتل اميركا
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