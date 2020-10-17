القبض على “مُهرّب” بحوزته مخدرات بكمية 3.5 كيلوغرام في البصرة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، إلقاء القبض على “مُهرّب” بحوزته مخدرات بكمية 3.5 كيلوغرام في محافظة البصرة.

وقالت الوكالة في بيان إنه “من خلال التوجيهات المستمرة من قبل المراجع بصدد القضاء على عمليات تهريب المخدرات والحد منها، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات حرس الحدود من القاء القبض على أحد المتهمين المهربين من إحدى دول الجوار في منطقة الفاو الجنوبي بمحافظة البصرة وبالجرم المشهود”.

وأضافت أن المتهم “بحوزته ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرة”، مبينة أن “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لأكثر من ثمانية أيام والإطاحة به بكمين محكم حيث تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.