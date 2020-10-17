النائب د. قتيبة الجبوري يدين جريمة خطف وقتل مدنيين في قضاء بلد ويطالب الكاظمي…

بسحب الميليشيات من المناطق المحررة

أدان النائب عن محافظة صلاح الدين الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات المنفلتة اليوم في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين وقيامها بخطف ١٢ مدنياً وتعذيب وإعدام ثمانية منهم حتى الآن، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسحب الميليشيات من كافة المناطق المحررة .

وقال الجبوري في بيان اليوم :” في الوقت الذي تسعى فيه القوى الوطنية والشرفاء من أبناء الوطن إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التعايش السلمي والحفاظ على النسيج الاجتماعي خصوصاً في مرحلة ما بعد التحرير، تأبى الميليشيات المنفلتة أن يعم السلام والاستقرار في المناطق التي ذاقت الويلات في فترة الاحتلال الداعشي، فتقوم بخطف وقتل الأهالي بشكل عبثي دون أية محاسبة من قبل القوات الحكومية، بل تنفذ جرائمها في وضح النهار، وآخر جرائمها هي خطف ١٢ مدنيا من منطقة الفرحاتية بقضاء بلد وتعذيبهم وإعدام ثمانية منهم تم العثور على جثثهم اليوم “.

وأضاف :” للمرة الأخيرة نخاطب السيد الكاظمي ونطالبه بإصدار أمر بسحب الميليشيات من كافة المناطق المحررة فوراً، ونحمله المسؤولية الكاملة فيما لو تكررت هذه الجرائم، كما نطالبه بالكشف عن القتلة، رغم أنه منذ توليه منصبه مازال عاجزا عن الكشف عن قتلة الشعب العراقي رغم كونه يشغل أعلى منصب في الدولة، وفي حال استمرار الميليشيات بارتكاب جرائمها سنعيد النظر في موقفنا الداعم لحكومة السيد الكاظمي وسنكون أول المطالبين بإقالة الحكومة “.