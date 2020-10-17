النائب علاء الربيعي: التظاهر حق مشروع كفله الدستور العراقي ولايحق لاحدا التدخل وانهاء التظاهر السلمي

قال النائب عن ائتلاف سائرون علاء الربيعي اليوم الجمعة ان التظاهر حق مشروع كفله الدستور العراقي ولايحق لاحد التدخل وانهاء التظاهر السلمي.

واضاف الربيعي انه لو نظرنا الى الثورات العربية على مر الازمان لوجدنا ان ما يطلق اليوم على تظاهرات العراق والاحتجاجات اسم ثورة غير دقيق وانها في الحقيق تمثل عورة في جسد العراق لانها ولدت بتمويل واسناد المحتل الاميركي.

واكد الربيعي على رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة التعامل مع هذه الاحتجاجات المدفوعة بقوة ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم المدفوعة اميركيا. انتهى

المكتب الاعلامي لعضو تحالف سائرون

النائب علاء الربيعي