(بالفيديو) أصالة ترقص مع تامر حبيب ورامي صبري وتثير الانتقادات

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لانتقادات خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو ترقص وتغني مع الفنان رامي صبري على أنغام “حياتي مش تمام” في حفل خاص جمع كوكبة من نجوم الفن من بينهم أحمد سعد، ورامي صبري، وبشرى وتامر حبيب.

وظهرت أصالة في الفيديو وهي ترقص على أغنية “ملطشة القلوب”، وتحتضن الفنان رامي صبري، وعدداً من الموجودين في الحفل وهو ما دفع الجمهور للهجوم عليها.

تصرفات أصالة في الفيديو مع السيناريست تامر حبيب والفنان رامي صبري، دفعت كثيرين للهجوم عليها، كما طالب آخرون بقرارات صارمة في الحفلات والمناسبات لتفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.