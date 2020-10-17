بوروسيا دورتموند يغري موهبته براتب ضخم بعد اهتمام ليفربول وريال مدريد

يرغب نادي بوروسيا دورتموند الألماني في إغلاق الباب أمام الأندية التي تريد التعاقد مع أحد مواهب الفريق خلال الفترة القادمة.

تقارير صحفية ذكرت مؤخرًا أن ريـال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي يريدان التعاقد مع الدولي الأمريكي جيوفاني رينا صانع ألعاب دورتموند.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بوروسيا دورتموند سيعرض على رينا عقدًا جديدًا براتب أكبر، لربطه لوقت أطول داخل “سيجنال إيدونا بارك”.

ريينا لديه عقد مع دورتموند حتى 30 يونيو 2023، ولكن إدارة أسود الفستيفال تريد بقائه لفترة أطول.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الجديد للاعب الشاب صاحب الـ18 عامًا، سيتضمن راتبًا سنويًا قدره 2.5 مليون يورو، أي ضعف ما يتقاضاه حاليًا في دورتموند.

جيوفاني خاض هذا الموسم مع دورتموند 5 لقاءات بمُختلف المسابقات، وتمكن من إحراز هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة.