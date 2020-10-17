دعوة بريطانية للاسراع في تنفيذ اتفاق شنگال واخراج المجاميع المسلحة من المدينة

حثّ السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي ، اليوم الجمعة ، حكومتي اقليم كوردستان والاتحادية ، على الاسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما بشأن تطبيع الاوضاع في قضاء شنگال (سنجار) وإعادة الامن والاستقرار للقضاء .

وقال هيكي في تصريح للصحفيين ، خلال زيارة له الى القضاء ، ان “بريطانيا ترحب باتفاق سنجار وتأمل من حكومة الاقليم والحكومة العراقية ان تعملا سوية مع الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار للقضاء، ونحن ندعمهما ونشجعهما على ذلك”.

مضيفاً “نريد ان يشعر الايزيديون في سنجار بالطمأنينة، وان يتم الاسراع في تنفيذ البنود التي وردت بالاتفاق ومن بينها انسحاب المجاميع المسلحة المتواجدة حاليا في القضاء”.

وتوصلت بغداد وأربيل ، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار في شنگال ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك وإخراج كل المجاميع المسلحة المتواجدة من المدينة .

وكانت قوات البيشمركة قد استعادت مدينة شنگال التي اجتاحها تنظيم داعش عام ٢٠١٤ وارتكب فيها مجزرة بحق سكانها من الايزيديين وجرائم خطف وتهجير طال الآلاف منهم .

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى قد سيطرت بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 على شنگال ومعظم المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها)،بعد انسحاب قوات البيشمركة منها تفادياً للصدام مع القوات العراقية .

وقامت ميليشيات الحشد الشعبي بالتعاون مع حزب العمال الكوردستاني PKK بتنصيب مسؤولين جدد لادارة القضاء بدل المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك لدى تقدم ميليشيات الحشد والقوات العراقية الاخرى ، لهذا توجد حالياً ادارتان محليتان لشنگال ، إحداها تابعة لميليشيات الحشد و PKK الذي يتلقى مسلحوه هناك رواتب من الحكومة العراقية كفصيل منضوي في الحشد الشعبي ، والثانية هي الحكومة المنتخبة الشرعية والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان والحكومة المحلية في محافظة نينوى التي يتبع قضاء شنگال لها ادارياً ، بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر ، ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.