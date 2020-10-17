كورتوا: هازارد غير محظوظ.. وبيل لم يختار أفضل فريق في لندن

وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريـال مدريد الإسباني، رسالة إلى غاريث بيل، وأشاد بمواطنه وزميله إيدين هازارد.

وأشار كورتوا إلى أن هازارد غير محظوظ بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، وتحدث في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وعن زميله إيدين هازارد وكثرة إصاباته، قال: “أنا متأكد من أن الناس سيرون أفضل نسخة من هازارد، إنه يائس لإظهار ما يمكنه فعله، لم يكن محظوظًا للغاية بسبب الإصابات، لكنه سيعود قريبًا وسيحدث فرقًا للفريق”.

وأتم كورتوا حديثه موجهًا رسالة لـ غاريث بيل، الذي انتقل لـ توتنهام على سبيل الإعارة من ريـال مدريد: “أتمنى لغاريث كل التوفيق، رغم أنه لم ينضم إلى أفضل فريق في لندن”.

جدير بالذكر أن كورتوا سبق ولعب لصفوف تشيلسي الإنكليزي، ولذلك أشار إلى أن توتنهام ليس الفريق الأفضل في لندن.