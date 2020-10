منظمة انسانية تعلن معالجة قرابة 120 الف عراقيا خلال شهر واحد

و اكملت “اما في نينوى بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري (74983) مواطنا توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من (WHO) على نحو : مركز داري5 القوسيات(1885) مواطنا، مركز داري6 الجدعة (9926) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (3578) مواطنا، مركز داري9 البعاج (4274) مواطنا، مركز داري10 السنوني(7605) مواطنا، عيادات داري المتنقلة (25257) مواطنا، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (2645) مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي(950) مواطنا، فيما قدمت عيادات داري المتنقلة الممولة من(IHF) خدماتها لـ(10624) مواطنا”.

و ذكرت المنظمة في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الالكترني، ان “إجمالي المستفيدين من خدمات “داري” في الأنبار بلغ (24707) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من (WHO) على نحو: مركز داري1 بزيبز(3006) مواطنا ، مركز داري 8 حي البكر-هيت (4192) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري عنّ (2400) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة(4608)مواطنا، العيادات المتنقلة (12022) مواطنا، فيما توزع القسم الأخر منهم على مراكز “داري” الممولة من (UNOCHA-IHF) على نحو: مركز داري2 عامرية الفلوجة (2470)مواطنا، مركز داري3 الصوفية (2915) مواطنا، مركز داري4 الحبانية (2095) مواطنا”.

