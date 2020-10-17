منظمة انسانية تعلن معالجة قرابة 120 الف عراقيا خلال شهر واحد

اعلنت منظمة “داري” الانسانية معاينة ومعالجة 120615 مواطنا في مراكزها وعياداتها العاملة بمناطق متعددة من العراق خلال شهر ايلول الماضي، حيث تنوعت خدماتها بين الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، اضافة الى التوعية والتثقيف الصحي.

و ذكرت المنظمة في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الالكترني، ان “إجمالي المستفيدين من خدمات “داري” في الأنبار بلغ (24707) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من (WHO) على نحو: مركز داري1 بزيبز(3006) مواطنا ، مركز داري 8 حي البكر-هيت (4192) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري عنّ (2400) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة(4608)مواطنا، العيادات المتنقلة (12022) مواطنا، فيما توزع القسم الأخر منهم على مراكز “داري” الممولة من (UNOCHA-IHF) على نحو: مركز داري2 عامرية الفلوجة (2470)مواطنا، مركز داري3 الصوفية (2915) مواطنا، مركز داري4 الحبانية (2095) مواطنا”.

و اضافت “أما عيادات داري للصحة النسائية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة (655) مواطنة أجريت لـ(72) منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة (1716) مواطنة أجريت لـ (24) منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية(1345) مواطنة، فيما قدمت صالة ولادة حي البكر-هيت الممولة من(WHO) خدماتها لـ(2823) مواطنة من بينهن (69) أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع داري للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من( CARE) خدماته لـ(2460) مواطنة”.

و اكملت “اما في نينوى بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات داري (74983) مواطنا توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من (WHO) على نحو : مركز داري5 القوسيات(1885) مواطنا، مركز داري6 الجدعة (9926) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (3578) مواطنا، مركز داري9 البعاج (4274) مواطنا، مركز داري10 السنوني(7605) مواطنا، عيادات داري المتنقلة (25257) مواطنا، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (2645) مواطنا، مركز ابن سينا للتأهيل النفسي والعلاج الطبيعي(950) مواطنا، فيما قدمت عيادات داري المتنقلة الممولة من(IHF) خدماتها لـ(10624) مواطنا”.

و استطردت المنظمة ان “عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من (UNFPA) فقد قدمت خدماتها على نحو : عيادة العوينات (807) مواطنة، عيادة وانه-تلكيف(1558) مواطنة، عيادة القيروان (923) مواطنة ، صالة ولادة حمام العليل (2070) مواطنة أجريت لـ(93) منهن ولادة طبيعية، فيما قدم مشروع تغذية داري (حمام العليل-السلامية) الممول من(UNICEF) خدماته لـ(2881) شخصا”.

و اشارت الى ان “في محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من(UNFPA) بلغ (2925) مواطنة، توزعن على نحو : عيادة الصينية (1443) مواطنة، عيادة الزوية(1482) مواطنة”.