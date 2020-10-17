ميسي لرئيس ريال مدريد : لن انتقل اليكم .. أنت تضيع وقتك

كشف تقرير صحفي بريطاني،أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، رفض عرضًا سريًا من أجل الانتقال إلى ريـال مدريد.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريـال مدريد، كان يحلم بضم ميسي إلى “سانتياغو برنابيو” في 2013.

وأشارت إلى أن بيريز خصص 250 مليون يورو، لتفعيل الشرط الجزائي في عقد ميسي مع برشلونة في ذلك الوقت.

وأوضحت أن بيريز كان يمكنه استثمار هذه الأموال في إعادة هيكلة فريق الميرنغي بضم لاعبين جدد، لكنه فضل إنفاقها على صفقة ميسي فقط.

وقالت الشبكة إن ممثلي بيريز الذين تم إرسالهم للاستفسار عن رغبة ميسي، تم طردهم بشكل غير مهذب من المحيطين بالبرغوث.

وأضافت أن ميسي بعث رسالة لبيريز: “لن أنتقل إلى ريـال مدريد. أنت تضيع وقتك”.

وذكرت أن البرغوث رفض حتى أن يقول لبيريز “شكرًا على اهتمامك”، أو يتعرف على الراتب الضخم الذي يقدمه رئيس ريـال مدريد.

وأنهت الشبكة تقريرها بأن عقب شهور قليلة من عرض بيريز، اندلعت الحرب بين ميسي والضرائب الإسبانية، والتي انتهت بدفع البرغوث 53 مليون يورو.