نائب عراقي: حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني سيكون له تبعات دولية وسياسية وشعبية

السلاح المنفلت يقف وراء حرق المقر

أكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم السبت، أن حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد، دليل على فشل الحكومة في حصر السلاح المنفلت.

وقال خشان إن «حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني دليل على فشل الحكومة في حصر السلاح المنفلت، وهذا السلاح يقف خلف عملية الحرق، ولهذا الجهات الأمنية لم تستطيع التصدي لهكذا عملية خشية من السلاح المنفلت، والذي هو حالياً اقوى من سلاح الدولة العراقية».

باسم خشان

ورأى أن «حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد، يدل أيضاً على فشل حكومة مصطفى الكاظمي في حماية المواطنين، وحتى الجهات السياسية الداعمة لها، وهذا الأمر ستكون له تبعات دولية وسياسية وحتى شعبية».