نائب عن المحافظة: تعطيل إعمار نينوى سببه سيطرة المكاتب الاقتصادية للميليشيات

أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، أن تعطيل إعمار المحافظة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، قد جاء بسبب سيطرة المكاتب الاقتصادية للميليشيات التي دخلتها، على مجمل الوضع المالي في نينوى.

وأوضح الشمري أن «تلك المكاتب الاقتصادية مارست ما تمارسه في بقية المحافظات من خلال تعطيل المشاريع وفرض الإتاوات عليها إلى جانب تمرير صفقات الفساد، ما ساهم بهدر الكثيرمن الأموال التي خصصت لإعمار محافظة نينوى بعد الخراب الكبير الذي لحق بها».

عبد الرحيم الشمري

لافتاً إلى أن «نواب المحافظة وبعد عملهم بشكل موحد استطاعوا طرد الكثير من المكاتب الاقتصادية، إلا أنه بعد ذلك جاء إلى المحافظة بعض الفاسدين من السنة، وأيضاً ساهموا وما زالوا يساهمون بتعطيل عملية البناء والإعمار»، حسب تعبيره.