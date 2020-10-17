Posted on by

نائب عن المحافظة: تعطيل إعمار نينوى سببه سيطرة المكاتب الاقتصادية للميليشيات

أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، أن تعطيل إعمار المحافظة بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش، قد جاء بسبب سيطرة المكاتب الاقتصادية للميليشيات التي دخلتها، على مجمل الوضع المالي في نينوى.

وأوضح الشمري أن «تلك المكاتب الاقتصادية مارست ما تمارسه في بقية المحافظات من خلال تعطيل المشاريع وفرض الإتاوات عليها إلى جانب تمرير صفقات الفساد، ما ساهم بهدر الكثيرمن الأموال التي خصصت لإعمار محافظة نينوى بعد الخراب الكبير الذي لحق بها».

مؤتمر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب عبد الرحيم الشمري حول الحرائق في القيارة - YouTube

عبد الرحيم الشمري

لافتاً إلى أن «نواب المحافظة وبعد عملهم بشكل موحد استطاعوا طرد الكثير من المكاتب الاقتصادية، إلا أنه بعد ذلك جاء إلى المحافظة بعض الفاسدين من السنة، وأيضاً ساهموا وما زالوا يساهمون بتعطيل عملية البناء والإعمار»، حسب تعبيره.

, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close