نائب: نثني على الاجراءات التي قام ويقوم بها الكاظمي لمكافحة الفساد واجراء انتخابات

دعا النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، الجمعة القوى السياسية الى منح رئيس الحكومة مصكفى الكاظمي وقتا كافيا لـ”اثبات رؤيته”، مشيدا بالاجراءات التي قام ويقوم بها الكاظمي لمكافحة الفساد واجراء انتخابات.

وقال البديري ان “الاجراءات التي تقوم بها الحكومة رغم انها مازلت بحاجة الى نتائج واقعية تلبي طموحات الجماهير، لكن بنفس الوقت فهي خطوات نثني عليها سواء في مجال التصدي لملفات الفساد وتصحيح اوضاع المنافذ الحدودية ومعالجة العديد من المشاكل”، مبينا ان “الكاظمي امامه مشوار صعب وبحاجة الى قوة وحزم في اتخاذ القرارات بغية كسب ثقة الشارع والقوى السياسية الوطنية”.

واضاف البديري، ان “المهمة ليست سهلة وهنالك صراعات حزبية ومعوقات تمارسها بعض الاطراف المستفيدة من حالة الفوضى، لكننا على ثقة بقدرة الحكومة ورئيسها على تجاوز تلك المعوقات بحال التوجه الى النخب الوطنية والجماهير المطالبة بالاصلاح وفق رؤية وطنية تلبي المصالح العليا للبلد”، داعيا القوى السياسية الى “منح الحكومة ورئيسها الوقت الكافي لاثبات رؤيتهم في الاصلاح وعدم ممارسة الضغوط على اعتبار ان المرحلة والظروف التي يمر بها البلد تستوجب التنازل عن المصالح الحزبية لخدمة مصالح الشعب العراقي”.