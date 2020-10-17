نجح نادي أتلتيكو مدريد اليوم السبت، في تحقيق فوز صعب ضد منافسه سيلتا فيجو، 2- صفر، في مباراة أقيمت على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية يقدم مستويات غير مقبولة إلى حد ما، خاصة هجوميًا، حيث فشل رفاق لويس سواريز في تسجيل أي هدف خلال آخر مباراتين، ما أسقط الفريق في فخ التعادل السلبي أمام كل من هويسكا وفياريال، على الترتيب.

وأظهر سواريز سريعًا قدرته على قيادة خط هجوم أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدف فريقه في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يضيف كاراسكو الثاني في الدقيقة 90+5.

الأوروجوياني المنضم حديثًا من صفوف برشلونة، استطاع أن يقدم أوراق اعتماده سريعًا، بتسجيله 3 أهداف في 4 مباريات فقط بالليجا الإسبانية.

وارتفع رصيد رفاق المدير الفني دييجو سيميوني إلى النقطة 8 في المركز الرابع، بينما يمتلك سيلتا فيجو 5 نقاط في المركز الثالث عشر.