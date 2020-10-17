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وجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريـال مدريد الإسباني، رسالة إلى غاريث بيل، وأشاد بمواطنه وزميله إيدين هازارد. وأشار كورتوا إلى أن هازارد غير محظوظ بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، وتحدث في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية. وعن زميله إيدين هازارد وكثرة إصاباته، قال: “أنا متأكد من أن الناس سيرون أفضل نسخة من هازارد، إنه يائس لإظهار ما يمكنه فعله، لم يكن محظوظًا للغاية بسبب الإصابات، لكنه سيعود قريبًا وسيحدث فرقًا للفريق”. وأتم كورتوا حديثه موجهًا رسالة لـ غاريث بيل، الذي انتقل لـ توتنهام على سبيل الإعارة من ريـال مدريد: “أتمنى لغاريث كل التوفيق، رغم أنه لم ينضم إلى أفضل فريق في لندن”. جدير بالذكر أن كورتوا سبق ولعب لصفوف تشيلسي الإنكليزي، ولذلك أشار إلى أن توتنهام ليس الفريق الأفضل في لندن.

نجح نادي أتلتيكو مدريد اليوم السبت، في تحقيق فوز صعب ضد منافسه سيلتا فيجو، 2- صفر، في مباراة أقيمت على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ونادي العاصمة الإسبانية يقدم مستويات غير مقبولة إلى حد ما، خاصة هجوميًا، حيث فشل رفاق لويس سواريز في تسجيل أي هدف خلال آخر مباراتين، ما أسقط الفريق في فخ التعادل السلبي أمام كل من هويسكا وفياريال، على الترتيب.

وأظهر سواريز سريعًا قدرته على قيادة خط هجوم أتلتيكو مدريد، حيث سجل هدف فريقه في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يضيف كاراسكو الثاني في الدقيقة 90+5.

الأوروجوياني المنضم حديثًا من صفوف برشلونة، استطاع أن يقدم أوراق اعتماده سريعًا، بتسجيله 3 أهداف في 4 مباريات فقط بالليجا الإسبانية.

وارتفع رصيد رفاق المدير الفني دييجو سيميوني إلى النقطة 8 في المركز الرابع، بينما يمتلك سيلتا فيجو 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

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