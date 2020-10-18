أبو ريشة: حرق علم كردستان تجاوز على دستور الدولة

نشر زعيم مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة، السبت، تغريدة علّق فيها على اقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، مشيراً إلى أن حرق علم إقليم كردستان “تجاوز على دستور الدولة”.

وقال أبو ريشة في تغريدته إن “قصف ضيوف العراق تجاوز على هيبة الدولة. حرق علم الإقليم تجاوز على دستور الدولة. حرق مقر لأي حزب تجاوز على جمهور الحزب”.

وشهدت بغداد صباح اليوم، انطلاق تظاهرة أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة، فيما أقدم المتظاهرون على اقتحام وحرق المقر، وذلك احتجاجاً على تصريحات أدلى بها القيادي في الحزب هوشيار زيباري، وصفت بأنها “مسيئة للحشد الشعبي”.