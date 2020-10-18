الأمم المتحدة : نشعر بقلق بالغ إزاء حرق علم كوردستان والاعتداء على مقر الديمقراطي في بغداد

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) انها تشعر بقلق بالغ ، إزاء حرق علم كوردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

يونامي ، قالت على حسابها في تويتر ” نعرب عن قلقنا البالغ إزاء حرق علم إقليم كوردستان والاعتداء على مكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد اليوم”.

ويعد اقتحام مباني البعثات الدبلوماسية والمقار الحزبية، تحدياً كبيراً يواجه الحكومة العراقية، إذا سبق وأن قام أنصار الحشد باقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، ما سبب إحراجاً كبيراً للحكومة.

وسبق لأنصار ميليشيات الحشد أن اقتحموا مقر قناة (دجلة) الفضائية وأضرموا النيران فيه، فيما وقفت الأجهزة الأمنية العراقية مكتوفة الأيدي.

ويرى مراقبون، أن الهجمات المستمرة التي تتعرض لها مقار البعثات الدبلوماسية والأطراف السياسية في بغداد، تعد مؤشراً على الفوضى وعدم الاستقرار التي تسود في العاصمة العراقية.