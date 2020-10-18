الزراعة: لن نقبل باستيراد الطماطم حتى لو وصل سعرها لـ3 آلاف

عزا المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، ارتفاع اسعار الطماطم في الاسواق الى الزيارة المليونية ومضاربات التجار، مبينًا أن نضوج المنتج المحلي في محافظتي النجف وكربلاء كفيل بحل الأزمة دون اللجوء إلى الاستيراد بأي شكل من الأشكال.

وقال النايف إن “الطماطم محصول ستراتيجي مهم لأن العائلة العراقية تحتاج إليه بشكل يومي، والزيادة الأخيرة في أسعاره تزامنت مع الزيارة المليونية الى كربلاء المقدسة رغم وفرة المنتج المحلي، وبقي ارتفاع السعر قائمًا حتى بعد انتهاء موسم الزيارة”. وأوضح أن “الأمر مرتبط بالعرض والطلب وتلاعب التجار واستغلالهم شح الطماطم للمضاربة بها في الأسواق، واحتكار المحصول وخزنه لبيعه بأسعار مرتفعة. وبشأن إمكانية السماح باستيراد الطماطم، قال النايف: “لم ولن نفتح الباب للاستيراد حتى لو وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 آلاف دينار، لأن هناك من يريد إغراق السوق بالمنتجات المستوردة”.