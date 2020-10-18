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الصحة العالمية تلغي 4 علاجات لكورونا بعضها مستخدم فـي العراق

حددت منظمة الصحة العالمية أربعة أدوية قالت إنها غير صالحة في علاج فايروس كورونا من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات، بعضها مستخدم في البروتوكول العلاجي العراقي.

وذكرت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق الأدوية التالية: “ريمديسفير”، و”هيدروكسي كلوروكوين”، و”لوبينافير ريتونافير”، و”انترفيرون”. وأفادت بأن النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الأربعة المذكورة، كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر انخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج “كوفيد – 19” في المستشفى. وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، ان حالات الشفاء من فايروس كورونا فاقت حالات الاصابة. وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “3329 حالة شفاء جديدة من فايروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 357291 من الفايروس في عموم العراق، منذ ظهور الوباء”. وأضاف البيان، أن “مختبرات الوزارة سجلت 3221 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 423524 إصابة”.

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