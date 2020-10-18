الغزي يوجه بإنجاز المستشفى التركي في ذي قار وتسليمه خلال شهرين

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، السبت، الملاكات الهندسية والفنية للشركة المنفذة للمستشفى التركي في محافظة ذي قار، بإنجاز المشروع بالكامل، وتسليمه خلال شهرين.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان أن “التوجيه نقله فريق من الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، أثناء زيارته إلى موقع العمل اليوم السبت، لمتابعة مراحل العمل، وحث الشركة المنفذة، على مضاعفة الجهود ورفع وتيرة العمل”.

وأضاف مجيد، أن “الأمين العام ل‍مجلس الوزراء مستمر في لقاءاته مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، لمتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ذي قار مؤخراً، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (١٤٢) لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتأليف فريق برئاسته، وعضوية الجهات ذات العلاقة، لمراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظة”.

وأوضح، أن “الزيارة شملت أيضاً، مشاريع تأهيل طريق آل بدير – الفجر، وجسر النصر، وماء الإصلاح، وتم الاتفاق على إنهاء المشاريع وتسليمها خلال الشهرين المقبلين”.