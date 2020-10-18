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القبض على متهم يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة في واسط

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على متهم يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة في محافظة واسط.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين في محافظة واسط والذي يقوم بإجراء حوالات مالية بعملة مزيفة داخل محلة لبيع الهواتف النقالة”.

وأضافت أنه “تمت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمين محكم له وبالجرم المشهود وضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة ١٠٠ دولار أمريكي و عملة عراقية فئة (١٠، ٢٥، ٥٠) الف دينار و سجلات حوالة واختام”، مبينة أن “قاضي التحقيق قام إصدار امر قبض وتوقيف وفق المادة ٢٨١ بحقه”.

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