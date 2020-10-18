الكاظمي يعلن اعتقال 15 متورطًا بحرق مقر الحزب الديمقراطي

أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امس، اعتقال 15 متورطا باقتحام وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وأضاف البيان، أن “المجلس ناقش حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف بإشعال النيران في المبنى”.

وبحسب البيان، “أدان المجلس حادثة الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي، وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصًا من المتجاوزين على القانون”.

واكد المجلس “ادانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة”. وأكد ان “الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون”.

ودعا المجلس الوزاري للأمن الوطني القوى السياسية المختلفة الى “توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية”.