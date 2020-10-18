النجيفي: حرق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد «جريمة»

مطالباً بمحاسبة القوات الأمنية التي عجزت عن جماية المبنى …

علق القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، السبت، على إقدام أنصار ميليشيات الحشد الشعبي على حرق مقر حزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد.

وقال النجيفي لـ (باسنيوز)، إن «حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العاصمة العراقية بغداد، جريمة يخالف عليها القانون ولها عقوبات شديدة وفق القانون العراقي النافذ، ولهذا على الحكومة اتخاذ الإجراءات السريعة للتحقيق بهذه الجريمة، وكذلك محاسبة قوات الأمن التي عجزت عن حماية المبنى».

أثيل النجيفي

وشدد أن «الحكومة العراقية مطالبة بتوفير كامل الحماية لمقرات الأحزاب، خصوصاً في العاصمة بغداد، فالسكوت عن هكذا جريمة سوف يدفع بعض الجهات السياسية إلى القيام بأعمال الحرق والتدمير مع كل خلاف سياسي».