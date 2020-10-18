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النزاهة: حشرات وقوارض تعبث بأغذية النازحين

كشف تقرير لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة، أمس السبت، عن وجود حشرات وقوارض تعبث بأغذية النازحين في مخازن الشالچيَّة.

وذكر بيان للنزاهة تلقته (المدى) أن “الدائرة في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى وزارة الهجرة والمهجرين وعددٍ من الدوائر العائدة لها فضلًا عن زيارة المخازن المذكورة، اكدت أهمية المتابعة المُشتركة مع الوزارة؛ للوقوف على النتائج المُترتِّبة على أعمال اللجنة المُؤلَّفة في الوزارة؛ لإيجاد مخازن نظاميَّةٍ بديلةٍ، كون وزارة الهجرة والمُهجَّرين لا تمتلك مخازن خاصَّة بها لخزن تلك المُساعدات”.

واشار التقرير إلى أن “مخازن الشالچيَّة تفتقر إلى أيسر شروط السلامة والصّحَّة والنظافة ولا تصلح لخزن الموادِّ الغذائيَّة والصحية، لاحتوائها على الحشرات والقوارض وتهالك مُسقَّفاتها، فضلًا عن قلة الملاكات المسؤولة عن إدارتها، وهو ما ذهبت إليه أيضًا وزارة الصّحَّة والبيئة ومدير مخازن الشالچيَّة”، مُضيفًا أن “وزارة الهجرة والمُهجَّرين أبرمت عقود إيجارٍ مع وزارة النقل – الشركة العامَّة لسكك حديد العراق لتأجير مخازن للموادّ الغذائيَّة والصحيَّة لا تتوافر فيها شروط الصّحَّة والنظافة”.

وأضاف إن “قسم الصيانة في مخازن الشالچية أبدى ممانعته من تغليف المخازن بالموادّ العازلة للحرارة والرطوبة لتكلفتها العالية، واقترح تأليف لجنةٍ؛ لغرض إيجاد مخازن بديلةٍ من خلال مخاطبة وزارات (التجارة، والصناعة والمعادن، والزراعة) للتعاقد معها على مخازن مُبرَّدةٍ وصالحةٍ لخزن المواد الغذائيَّـة”.

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