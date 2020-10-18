بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين …الهجرة توزع قرابة (33) الف حصة اغاثية بين النازحين…

و العائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (32,983) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و الاسر العائدة في محافظات ( العاصمة بغداد و ديالى و الانبار و صلاح الدين ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس و مفروشات ارضية ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كوادر فرعي الوزارة في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ و الرصافة وزعت ضمن الحصة الشهرية (3,058) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمعات ( السيدة مريم العذراء و النبي يونس (ع) و اللطيفية و الاهل و الشمس ) و مناطق اخرى متفرقة ضمن الرقعة الجغرافية بجانبيها ، كما و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى (6,640) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في قضائي خانقين و بعقوبة و الاسر العائدة لمناطق سكناها في قضاء بعقوبة و ناحيتي جلولاء و قره تبه “.

و تابع جهاكير ” وزع فرع الوزارة في بمحافظة الانبار (17,465) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في اقضية الرمادي و الفلوجة و هيت و الخالدية ، و بين النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ‏ ، ‏ مشيرا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (5,820) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء الطوز ومخيم الكرامة وبين العائدين الى نواحي مكحول و الصينية وحمرين “.