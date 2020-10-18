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بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين …الهجرة توزع قرابة (33) الف حصة اغاثية بين النازحين…

 و العائدين في عدد من المحافظات

 وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (32,983) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و الاسر العائدة في محافظات (  العاصمة بغداد و ديالى و الانبار و صلاح الدين  ) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس و مفروشات ارضية ) .

  وذكر  مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كوادر فرعي الوزارة في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ و الرصافة  وزعت ضمن الحصة الشهرية (3,058) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمعات (  السيدة مريم العذراء و النبي يونس (ع) و اللطيفية و الاهل و الشمس )  و مناطق اخرى متفرقة ضمن الرقعة الجغرافية بجانبيها ، كما و وزع كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى (6,640) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في  قضائي خانقين و بعقوبة و الاسر العائدة لمناطق سكناها في قضاء بعقوبة و ناحيتي جلولاء و قره تبه “.

 و تابع جهاكير  ” وزع فرع الوزارة في بمحافظة الانبار  (17,465) حصة اغاثية بين العائدين لمناطقهم في اقضية الرمادي و الفلوجة و هيت و الخالدية ، و بين النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ‏ ، ‏ مشيرا الى ان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (5,820) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء الطوز  ومخيم الكرامة وبين العائدين الى نواحي مكحول و الصينية وحمرين “.

 

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