بغداد خارج سباق “أفضل مدن العيش” في عام 2020

لم تدخل العاصمة بغداد ضمن سباق افضل المدن للعيش فيها في عام 2020 حسب مجلة “غلوبال فاينانس” المختصة بتصنيف دول العالم.

ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المجلة على موقعها فان “مدينة بغداد كانت خارج افضل المدن للعيش فيها خلال عام 2020، مبينة ان التصنيف اعتمد على امور ثمانية مهمة شملت عوامل القوة الاقتصادية، والبحث والتطوير ، والتفاعل الثقافي ، وصلاحية العيش ، والبيئة ، وإمكانية الوصول، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد، و والوفيات من Covid-19 لكل مليون”.

واحتلت “طوكيو عاصمة اليابان المرتبة الاولى من اصل 48 مدينة تم تصنيفها بافضل المدن للعيش فيها لعام 2020 ، تليها لندن ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة سنغافورة عاصمة جمهورية سنغافورة ، ومن ثم جاءت نيويورك رابعا وجاءت خامسا مدينة ملبورن الاسترالية”.

ووفقا للتقرير فان “مدينة دبي في الامارات العربية جاءت الاولى عربيا وبالمرتبة 17 عالميا بافضل المدن للعيش فيها في عام 2020 تليها القاهرة عاصمة مصر ثانيا وبالمرتبة 44 عالميا”.