بفوز تاريخي على الريال.. قادش يحتل وصافة الليغا بفارق الاهداف

حقق فريق قادش بكرة القدم السبت ( 17 تشرين الاول 2020) فوزا تاريخيا على ريال مدريد، ليلحق بالملكي الهزيمة الاولى بالموسم الحالي 2020-2021، في لقاء جرى على ملعب “ألفريدو دى ستيفانو”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليغا”، وانتهى 1- صفر.

وأكدت احداث الشوط الاول تفكك خطوط ريال مدريد، ولم يظهر بوضع يؤكد انه المتصدر لليغا، بدفاع غير منظم وخط وسط غاب عنه الربط مابين الدفاع والهجوم، فيما عجز الخط الامامي بتهديد مرمى قادش، بينما ظهر الاخير بحال افضل من الملكي ولعب على الاخطاء الشخصية لريال مدريد، ليعلن قادش عن هدف التقدم عند الدقيقة 16، جاء بواسطة، أنطوني لوزانو، هدف التقدم لم يدفع قادش للتراجع الى الدفاع للمحافظة على الهدف بل زاد ضغطه على مرمى الريال بفرص فعالة مستغلا الاخطاء الدفاعية للريال لينتهي الشوط الاول بهدف قادش الوحيد.

في الشوط الثاني لم يجد الريال حلولا لتفكيك صفوف قادش، وكانت هجماته فقيرة بإستثناء الفرصة الاخطر له في الدقيقة 82 وكانت بتسديدة كريم بنزيما ردتها العارضة، وشهدت الدقائق العشرة الاخيرة من اللقاء هجوم ريالي متواصل مع تراجع دفاعي لقادش، الا ان نتيجة الهدف الوحيد استمرت لصالح قادش، ليحقق الاخير اول فوز له على ريال مدريد في تاريخ المسابقات الاسبانية.

وبهذا الفوز استمر الريال بصدارة الليغا بـ 10 نقاط وهو نفس رصيد غرناطة وقادش، الا ان الاخير احتل الوصافة بفارق الاهداف.