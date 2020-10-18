خيتافي يهزم برشلونة ويسعد الريال في ليلة سقوط الكبار

في بداية اللقاء كان هناك ضغط من جانب برشلونة لإيجاد ثغرة في دفاع أصحاب الديار للتسجيل مبكرًا، ومحاولة عن طريق ميسي ولكن أبعدها دفاع الخصم بعيدًا عن منطقة الخطورة، رد خيتافي بمحاولة ضعيفة عن طريق ركنية نُفذت داخل منطقة الجزاء حولها بوسكيتس لركنية، ثم أشهر حكم اللقاء أولى البطاقات الصفراء من نصيب بيكيه لتدخله على الخصم بعنف،وأعقب ذلك بطاقة صفراء من نصيب ماتا لاعب خيتافي نتيجة تدخله على لينجليت، بعدها بدقيقتين بطاقة صفراء ثانية لأصحاب الديار لكاباكو لعرقلته بيدري، بعدها كانت هناك، محاولة لبرشلونة عن طريق تسديدة ميسي ولكنها أصطدمت في العارضة، رد خيتافي بتسديدة ضعيفة من ماتا ولكن مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الاول بالنتيجة السلبية.

وفي دقائق الشوط الثاني حصل خيتافي على ركلة جزاء ارتكبها فرينكي دي يونج، و لم يفكر الحكم مرتين قبل اطلاق صافرته، لينفذ خايمي ماتا الركلة بنجاح ويضعها في شباك البارسا عند الدقيقة 56، بعدها حاصر برشلونة خيتافي وفعل كل شيء الا ان الحلول بالوصول الى مرمى الاخير لاقت تصدي من تكتل دفاعي لخيتافي الذي تراجع بجميع خطوطه الى الخلف للمحافظة على الهدف،وتمكن بالفعل خيتافي في المحافظة على الهدف والخروج فائزا به.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد خيتافي الى النقطة 10 والوقوف بالمركز الثاني من قائمة المنافسة، متساويا مع ريال مدريد المتصدر ، وقادش الثالث وغرناطة الرابع، فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة السابعة والمركز الثامن.